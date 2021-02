NieR Replicant ver.1.22474487139… präsentiert seine audiovisuellen Neuerungen

Square Enix hat heute ein neues Gameplay-Video zu NieR Replicant ver.1.22474487139… veröffentlicht, das euch die verbesserte Grafik, den modernisierten Kampf und die neu arrangierte Musik präsentieren soll.

Das Video zeigt den Protagonisten in seiner Jugend, bei einem Besuch des Wüstenkönigreichs Fassade. Dabei begleiten ihn zwei ungewöhnliche Gefährten – die furchteinflößende Kriegerin Kainé und das magische Buch Grimoire Weiss. Nach seinem Besuch in Fassade erkundet er den Ödtempel. Dies gipfelt in einem Bosskampf gegen einen Schwarm geheimnisvoller, eigenständig handelnder Würfel.

Square Enix veröffentlichte außerdem einige Videos mit neu arrangierten Tracks der Lieblingsmusik von Fans aus NieR Replicant. Die Videos, die ihr ebenfalls unten findet, enthalten vollständig neu arrangierte Versionen von „Snow in Summer“ und „Kainé“ sowie Teile von 10 Tracks des Weiss Edition Arrangement, welches als Soundtrack-CD-Set in der limitierten White Snow Collector’s Edition des Spiels enthalten ist.

Neue Musik, neue Inhalte, neue Sprachausgabe

Keiichi Okabe hat alle Stücke aus NieR Replicant für das Remaster überarbeitet und neu eingespielt, auch einige neue Tracks wird es geben. Außerdem bekommt das Spiel eine komplette Sprachausgabe spendiert, ebenso wie neue Inhalte. Ob es auch ein neues Ending geben wird? „Das weiß nicht mal ich“, so Saito.

Das Original erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Es handelt sich bei NieR Gestalt um das NieR, das auch im Westen erschienen ist*. In Japan gab es damals zwei Versionen, nämlich NieR Gestalt für Xbox 360* und eben NieR Replicant für PlayStation 3. Sie unterscheiden sich in ihren Protagonisten. Jenen von NieR Gestalt kennt ihr. Sein Ebenbild in NieR Replicant ist jünger und auf der Suche nach Hilfe für seine Schwester.

NieR Replicant ver.1.22474487139… erscheint hierzulande am 23. April 2021 für PlayStation 4 und Xbox One. Am selben Tag folgt dann auch die PC-Version via Steam. Die Handelsversion könnt ihr euch schon vorbestellen*. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv im Square-Enix-Store.

Das neue Video „Ödtempel“

„Snow in Summer“ (Another Edit Version)

„Kainé“ (Another Edit Version)

„Disc 2 Samples“

Bildmaterial: Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix / Toylogic