Direktvergleich: Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle vs. das Original

Wenn ein neues Remake angekündigt wird, dann ist eines nicht weit: der Direktvergleich mit dem Original. Fast schon beeindruckend, wie schnell GameXplain die vielen Szenen aus dem Ankündigungstrailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle den Szenen aus den Originalen für Nintendo DS gegenüberstellen konnte.

Bild-neben-Bild-Vergleich zum NDS-Original

Im Video unten seht ihr den Direktvergleich, Bild neben Bild. Dabei wird deutlich, wie nah die Macher des Remakes am Original bleiben. In Entwicklung befinden sich die Remakes aber nicht etwa bei Game Freak, sondern bei ILCA. Dort entsteht das Remake unter der Leitung von Yuichi Ueda von ILCA, Junichi Masuda ist aber ebenfalls beteiligt.

Das Größenverhältnis von Städten und Routen solle erhalten bleiben. Und das wird im Trailer auch deutlich. Auch am „leicht zugänglichen Spielkomfort“ der modernen Spiele will man sich bedienen. Was das Gameplay-mäßig letztlich zu bedeuten hat, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen.

Das Original erschien 2007 für Nintendo DS

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch schlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Erstmals erkundeten SpielerInnen damals auch verschneite Routen. Prägnant für die Karte von Sinnoh ist außerdem der Vulkan Kahlberg. Die vierte Generation führte 107 neue Pokémon ein, die es in den Spielen zu fangen gilt.

Bei Pokémon Presents hat The Pokémon Company gestern auch Pokémon-Legenden: Arceus angekündigt, das zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt und soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Noch Ende 2021 sollen beide Remakes für Nintendo Switch weltweit erscheinen.

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA