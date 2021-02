Deutsche Verkaufscharts: Zwei Spiele, die eigentlich 2013 erschienen sind, halten die Stellung

Von einem neuen Trend mag man kaum sprechen. Remaster, Remakes und Neuveröffentlichungen sind seit Jahren beliebt, Fans fordern sie förmlich. Dass sich GTA V Premium Edition immer noch so gut verkauft, ist eine andere Geschichte. Aber Super Mario 3D World + Bowser’s Fury fällt genau in dieses Raster, auch wenn es dank der gefloppten Wii U eine kleine Sonderstellung haben mag.

In den aktuellen deutschen Nintendo-Switch-Rankings kann das erweiterte Remaster für Nintendo Switch jedenfalls die Spitzenposition verteidigen. Dahinter landet – was sonst – Mario Kart 8 Deluxe. Und GTA V Premium Edition holt den Spitzenplatz in den PS4- und Xbox-One-Charts. Auf PS4 landet Little Nightmares II dahinter, auf Xbox One folgt Call of Duty Black Ops Cold War.

Letzteres spielt auch in den „Next-Gen-Charte“ eine große Rolle. In den Rankings für PlayStation 5 klettert Demon’s Souls wieder auf den ersten Platz, gleich dahinter landet aber auch hier Call of Duty Black Ops Cold War. In den Xbox-Series-Charts landet Black Ops sogar auf Platz 1, dahinter hat HITMAN 3 das Zielfernrohr angelegt.

