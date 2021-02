Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

Heute gibt es die kostenlosen Spiele zum Wochenende erst am Samstag. Aber der Samstag gehört ja erwiesenermaßen noch zum Wochenende. Manche würden sagen, das Wochenende beginnt sogar erst am Samstag. Aber ist ja irgendwie auch egal, denn eigentlich soll es ja jetzt wieder um die Games gehen, die ihr aktuell kostenlos spielen könnt. Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Beim Steam Free Weekend lockt diesmal Worms Rumble. Wer ein PlayStation-Plus-Abo hat, hat das Spiel vielleicht auch schon in der Bibliothek. Wäre also mal eine Chance, eines der Dutzenden unbespielten PS-Plus-Games zu starten. Oder ihr nutzt die Gratis-Steam-Version an diesem Wochenende! Bis zu 32 Würmer kämpfen in Worms Rumble gleichzeitig in arenabasierten Echtzeitkämpfen.

Aktuell habt ihr außerdem die Möglichkeit, Star Citizen mal wieder kostenlos zu spielen. Noch bis zum 25. Februar ist das möglich und alle Details dazu erfahrt ihr auf dieser Seite. Ihr bekommt Zugriff auf die Star Citizen Alpha 3.12.

Auf PlayStation 4 könnt ihr aktuell und noch bis zum 23. Februar 2021 das Koop-Puzzlespiel We Were Here komplett kostenlos spielen. Könnt ihr Castle Rock entkommen? Außerdem steht zur Feier des Starts von Season 5 weiterhin die Street Fighter V: Champions Edition zur Free Trial bereit.

Wenn ihr ein Abo von Xbox Live Gold habt, dann dürft ihr aktuell auch wieder zwei Spiele im Rahmen der Free Play Days* zocken. An diesem Wochenende sind das FUSER und Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr.

Die neuen Gratis-Games im Epic Games Store sind auch verfügbar. Dort locken Absolute Drift und Rage 2 derzeit zur Anschaffung eines Epic-Games-Accounts. Einmal aktiviert, könnt ihr die Spiele für immer spielen. Also, zumindest so lange es den Epic Games Store gibt.

Dann sind da noch die üblichen Verdächtigen, PlayStation Plus und der Xbox Game Pass. Bei Sony könnt ihr euch derzeit noch Control: Ultimate Edition, Concrete Genie und Destruction AllStars abholen. Ja, und im Xbox Game Pass… viele Spiele. Neu dazugekommen sind hier allein in den letzten Tagen Code Vein, Wreckfest und Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition.

