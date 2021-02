Valheim: Was ist das für ein Spiel, das plötzlich zwei Millionen Menschen spielen?

Valheim? Vielleicht liegt es daran, dass mein Videospielgeschmack abseits des viel zitierten Mainstreams liegt. Möglicherweise bin ich auch zu weit weg von der Steam-Community. Aber eigentlich beschäftige ich mich täglich mit Videospielen und ich bin viel zu viel in einer ziemlich bunten Bubble auf Twitter unterwegs.

Und trotzdem habe ich von Valheim bis vor ein paar Tagen noch nie etwas gehört. Plötzlich spielen es über zwei Millionen Menschen, YouTuber spülen es mir in die Timeline und die großen Medien berichten von Verkaufserfolgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ist da los? Was ist das für ein Spiel?

Zwei Wochen – zwei Millionen SpielerInnen

Valheim ist ein Wikinger-Survival-Spiel und, das kann man wohl sagen, derzeit ziemlich angesagt. Die News im Steam-Hub zu Valheim erzählen eine rasante jüngere Geschichte. Vor zwei Wochen gab es die Launchmeldung. Wobei, veröffentlicht ist das Spiel eigentlich gar nicht. Es ist seit dem 2. Februar bei Steam im Early Access. Eine Woche später vermelden die Macher „1 Million Vikings“. Und gestern dann zwei Millionen Käufer. SteamDB vermeldet täglich neue Peaks bei der Spielerzahl, die Artikel von gestern sind schon wieder überholt. Und der aktuelle Rekord von 392.862 gleichzeitigen SpielerInnen ist es morgen wohl auch.

Das Survival-Abenteuer war damit das am viertmeisten gespielte Videospiel bei Steam, hinter Evergreens wie Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 und PlayerUnknown’s Battlegrounds. Damit ist es eines der erfolgreichsten Survival-Games bei Steam. Konkurrenten wie Rust oder ARK: Survival Evolved konnten auf derartige Zahlen nicht zurückblicken. Terraria erreichte im Mai 2020 einmal fast 490.000 gleichzeitige SpielerInnen. Allerdings ist für Valheim auch noch Luft nach oben. Diesen Höhepunkt erreichte das Spiel aber mit Veröffentlichung des letzten Updates, nicht schon zu Beginn.

Überleben im prozedural generierten Valheim

Als Wikinger gilt es für euch, in Valheim zu überleben. Das ist die erste Prämisse und für ein Survival-Game natürlich keine schlechte. Auf eurem Weg zum Palast der Götter trefft ihr auf andere SpielerInnen, bis zu 10 davon können gleichzeitig in einem Spiel sein.

Du bist im Kampf gefallen und die Walküren haben deine Seele nach Valheim gebracht, die zehnte nordische Welt. Dieses uralte Fegefeuer wird von Kreaturen des Chaos und uralten Feinden der Götter geplagt. Deine Aufgabe ist es, Odins uralte Rivalen zu töten und Ordnung nach Valheim zu bringen.

Nutzt eure Ressourcen und Materialien, um Häuser und Burgen zu bauen. Baut Fortbewegungsmittel und Schiffe, um Länder und Seen zu erobern. Die Welt um euch herum ist dabei prozedural generiert. Aber nicht nur das Handwerk und Erobern wird euch beschäftigen. Auch mystische Bestien warten auf euch, denen ihr mit einem Kampfsystem begegnet, das auf Ausweichen und Blocken ausgelegt ist.

Entwickelt wird Valheim übrigens von einem sehr kleinen Team, genau fünf Personen sind beteiligt. Etwa drei Jahre hat man schon daran gearbeitet. Sieht aus, als kann man bei Iron Gate Studio bald anbauen. Valheim findet ihr bei Steam im Early Access für derzeit 16,79 Euro. Die Roadmap 2021 sieht vier große Updates vor.

Der Early-Access-Trailer zu Valheim

via IGN, GamesIndustry, Eurogamer, 4Players, Bildmaterial: Valheim, Coffee Stain Studios / Iron Gate Studio