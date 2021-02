Das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack erscheint am 22. April

Mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ist soeben der neuste Ableger der Atelier-Reihe erschienen. Aber auch Neuauflagen bleiben ein Thema! Im letzten Jahr brachte man das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack auf aktuelle Konsolen. Nun legen Koei Tecmo und Gust mit dem Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack nach.

Dieses soll bereits am 22. April für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Enthalten sind natürlich Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX sowie Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Versprochen werden dabei nicht nur die meisten DLCs der Originale, sondern auch neue Inhalte. Atelier Sophie ergänzt man mit einem neuen Kostüm, einer neuen Episode und mehr. In Japan sind bereits zwei limitierte Editionen angekündigt. Wie das in Europa aussehen wird, ist noch unklar. Beim Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack musste man für eine physische Ausgabe zum Import aus Asien greifen.

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo / Gust