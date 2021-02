Handgezeichneter Alpen-Horror: Mundaun erscheint am 16. März für Konsolen und PCs

Publisher MWM Interactive und Entwickler Hidden Fields haben mit dem 16. März 2021 den Veröffentlichungstermin von Mundaun enthüllt. Dann soll das handgezeichnete Horror-Spiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und für PCs via Steam und Epic Games Store erscheinen.

Zudem gibt es mittlerweile auch drei Entwicklervideos. Darin gibt der Schweizer Programmierer und Illustrator Michel Ziegler Auskunft über sein Projekt, an dem er fast alleine arbeitet. Sämtliche Charaktere, Szenen und Umgebungen sind mit Bleistift handgezeichnet. Neben seiner Arbeitstechnik beim Übertragen von 2D-Zeichnungen in ein 3D-Spiel seht ihr auch die Orte, von welchen sich Ziegler inspirieren ließ.

Horror in den Bergen

Nachdem er vom Tod seines Großvaters in einem Brand erfahren hat, reist der Protagonist das erste Mal seit langer Zeit in das Bergtal Mundaun. Schnell stellt er fest, dass etwas Altes und Böses erwacht ist und die wenigen verbleibenden Bergbewohner in Angst versetzt. Um herauszufinden, was hinter Großvaters Tod steckt, begeben sich SpielerInnen auf eine Odyssee von saftigen Wiesen über steinige Felder bis hinauf zum schneebedeckten Gipfel.

Mundaun ist eine liebevoll mit Bleistift handgezeichnete Schauergeschichte, die in einem dunklen, abgeschiedenen Tal der Alpen spielt. Erkunde verschiedene Gebiete voller Geheimnisse, überlebe Begegnungen mit düsteren Wesen, benutze Fahrzeuge, fülle deinen Rucksack und löse vielfältig gestaltete Rätsel.

Die Entwicklervideos

Bildmaterial: Mundaun, MWM Interactive / Hidden Fields