13 Sentinels: Aegis Rim hat sich weltweit 300.000 Mal verkauft

In den Neujahrsbotschaften bei der Famitsu hat Atlus die aktuellen weltweiten Verkaufszahlen von 13 Sentinels: Aegis Rim verraten. Weltweit hat sich neue Spiel von Vanillaware (Odin Sphere) über 300.000 Mal verkauft. Nur, so muss man es fast sagen. 13 Sentinels wird von allen Seiten gelobt und war sogar prestigeträchtig für die Auszeichnung in der Kategorie „Best Narrative“ bei The Game Awards 2020 nominiert. Dafür scheinen die Verkaufszahlen überschaubar, auch wenn 13 Sentinels natürlich ein Nischentitel bleibt.

Man kann nur hoffen, dass sich doch noch der ein oder andere für einen Kauf entscheidet. Vielleicht überzeugt euch unser Test der Science-Fiction-Novelle. Den Launchtrailer zum Spiel seht ihr unten. 13 Sentinels bietet übrigens deutsche Texte. Derzeit bekommt ihr 13 Sentinels bei Netgames* (über Idealo) zum Bestpreis von 29,95 Euro. Bei Amazon ist 13 Sentinels* derzeit vergriffen. Update: Das tolle Angebot bei Netgames ist schon vergriffen. Immerhin noch 12 % Rabatt bekommt ihr derzeit bei Media Markt*.

via Gematsu, Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus, Vanillaware