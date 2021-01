Unsung Story: SRPG von FF-Tactics-Director Yasumi Matsuno ist jetzt nicht mehr von Matsuno

Unsung Story sollte sich eigentlich mal einreihen in so klangvolle und bedeutungsschwangere Spielenamen wie Final Fantasy oder The Last Story. Unsung Story, immerhin unter Beteiligung von Yasumi Matsuno (dem Director von Final Fantasy Tactics) von Playdek entwickelt. Wenig später holte man auch noch Akihiko Yoshida ins Boot. Was sollte schon schiefgehen.

Dachten sich auch ganz viele Final-Fantasy-Tactics-Fans, die das SRPG anno 2014 mit über 660.000 US-Dollar bei Kickstarter vorfinanzierten. Schon im Sommer 2015 sollte Unsung Story dann erscheinen, aber es klappte nicht. Die Dinge verliefen alles andere als nach Plan. Es lief sogar so schlecht, dass Unsung Story selbst in Kickstarter-Abrechnungen allenfalls eine Randnotiz ist.

Im Februar 2016 verließen Entwickler reihenweise das Team und schließlich fuhr das Projekt gegen die Wand. Playdek kommunizierte, dass einige „Schlüsselmitglieder“ das Team verlassen hätten und dass man sich nun mit anderen, kurzfristigen Projekten über Wasser halten müsse, bevor Unsung Story weiter entwickelt werden kann.

Mit Little Orbit geht es transparent wieder bergauf

Irgendwie kam Unsung Story dann in die Hände von Entwickler Little Orbit und seitdem geht es wieder ein bisschen aufwärts. Die Entwicklung läuft immer noch unter dem Radar, aber die ehemaligen Unterstützer bekommen regelmäßige monatliche Updates.

Im Sommer meldete man sich mit einem Gameplay-Video zurück auf der großen Bühne. Im Dezember erreichte das einst längst totgeglaubte Projekt den nächsten Meilenstein. Little Orbit kündigte den Early Access für Unsung Story an. Inzwischen könnt ihr Unsung Story tatsächlich bei Steam im Early Access kaufen.

Yasumi Matsuno zeigt sich irritiert über „sein Spiel“

Die ausufernde Geschichte von Unsung Story wird nun um ein weiteres aufregendes Kapitel reicher. Matthew Scott von Little Orbit klärte nun kurz nach dem Jahreswechsel auf, was es mit den Irritationen um und von Yasumi Matsuno zu tun hat. Seit Anbeginn der Kickstarter-Kampagne war Matsunos Name fest mit dem Projekt verbunden. Aber Matsuno selbst war es schon lange nicht mehr. Der Meister zeigte sich bei Twitter schwer irritiert und versuchte, mit einigen Dingen aufzuräumen. Der bekannte Übersetzer Alexander O. Smith hat die Tweets von Matsuno ins Englische übersetzt.

„Ich war in die Entwicklung nicht involviert“, räumt Matsuno gleich zu Beginn auf. Seitdem das Projekt aufgelöst wurde, sei er nicht mehr im Kontakt mit den Entwicklern gewesen. Er habe später gehört, dass das Projekt in andere Hände gefallen sei. Es sei ein Kontakt entstanden um zu klären, wann genau er Unsung Story verlassen habe. Schon beim Originalprojekt habe es Differenzen über die Ausrichtung gegeben, nach denen Matsuno (und Yoshida) sich von der Sache abgewendet hätten.

Little Orbit hätte versprochen, dass man Matsunos Abschied vom Projekt kommunizieren würde. Doch so ganz deutlich ist das nicht geschehen und wie unschwer zu übersehen ist, prangt Matsunos Name auch heute noch auf der Kickstarter-Website. Little Orbit kommunizierte im Gegenteil, dass das Spiel immer noch auf Visionen von Matunos Designs und Story basiert, doch er selbst könne das nicht mehr behaupten, weil er das Spiel nicht kennen würde. Das sei alles, was er sagen könne – nun freue er sich auf die Veröffentlichung, wie alle anderen.

Matthew Scott erzielt Einigung mit Matsuno

Matthew Scott von Little Orbit wendete sich selbst bei Twitter direkt an Matsuno und erklärte, die Kickstarter-Seite wolle man schon seit zwei Jahren überarbeiten. „Viele Informationen sind völlig überaltert“, so Scott. Kickstarter jedoch lehnt Änderungen aufgrund der AGBs ab. Demnach seien alle Änderungen verboten, bis die Unterstützer ihre Prämien erhalten haben. Das ergibt natürlich Sinn, ist aber im vorliegenden Fall äußerst ungünstig.

Auch im Anschluss suchte Scott mit Matsuno das Gespräch und man hielt das Ergebnis in einem neuen Kickstarter-Update fest. Man habe sich auf folgende Punkte geeignet. Matsuno erstellte demnach sieben umfangreiche Dokumente für Playdek (den ursprünglichen Entwickler), welche detaillierte Spielkonzepte, Zeitpläne, Informationen zu Story und Charakteren, Layouts und Gameplay-Mechaniken zeigten. Diese wurden alle während der Produktion des Spiels verwendet. Matsuno war aber ausdrücklich nicht auf einer Day-to-Day-Basis an der Entwicklung beteiligt.

„From the Imagination of“ sollte laut Scott eigentlich die (begrenzte) Beteiligung von Matsuno klarstellen, doch da er nun derart fern vom Projekt ist, fühlte er sich unwohl dabei, dass sein Name im Zusammenhang mit dem Spiel so prominent verwendet wird. Little Orbit wird den Namen Yasumi Matsuno deshalb fortan nicht mehr im Marketing rund um das Spiel verwenden. Am Spiel hingegen ändert sich nichts. Little Orbit wird die Beiträge, die man Matsuno zuschreibt, auch weiterhin so anerkennen. Es sei nur eine Marketing-Sache.

Die Geschichte von Unsung Story ist noch nicht am Ende

Es geht also weiter. Etwa anderthalb Jahre ist nun der Early Access geplant, danach soll die Vollversion erscheinen. Die erste Version des Early Access bietet sieben Missionen, die Kapitel 1 ausmachen. Ebenso gibt es die ersten sechs Jobs und einiges mehr. Die Story ist noch lange nicht zu Ende gesungen.

Bildmaterial: Unsung Story, Little Orbit