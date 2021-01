Für unter 10 Euro: Spiele der Tales-of-Serie, Resident Evil und mehr bei Humble Winter Sale

Final Fantasy, Yakuza und Tomb Raider für ein paar Euro. Der Start in den Winter Sale bei Humble Bundle war schon nicht schlecht. Jetzt haben die Angebote der zweiten Woche begonnen und diesmal sind unter anderem Bandai Namco, Capcom und Bethesda mit dabei.

Einige der Highlights vorgestellt

Das Portfolio von Bandai Namco ist für euch natürlich besonders interessant. Besonders günstig sind die Tales-of-Games. Tales of Symphonia für 4,99 Euro* oder Tales of Berseria für 7,99 Euro* können sich sehen lassen. Die Definitive Edition von Tales of Vesperia (mit den PS3-Inhalten) gibt es für 9,99 Euro. Auch darüber hinaus gibt es alles, was das Bandai-Namco-Herz begehrt. Dragon Ball, Dark Sols, Ni no Kuni, God Eater und Sword Art Online – alles dabei!

Capcom haut natürlich Resident Evil raus. Resident Evil 5 gibt es für 4,99 Euro* oder Resident Evil 7 biohazard für 14,99 Euro*. Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy wartet für 14,99 Euro*. Ebenfalls mit etlichen Ablegern vertreten ist Mega Man. Auch ein paar Klassiker wie Strider, Onimusha: Warlords oder Lost Planet sind dabei. Und Monster Hunter World inkl. Iceborn gibt es schon für 24,79 Euro*.

Bei Bethesda, die jetzt zu Microsoft gehören, warten die üblichen Verdächtigen. Fallout, The Evil Within, Dishonored, DOOM, Wolfenstein und na klar, The Elder Scrolls V: Skyrim. Strategie-Fans kommen bei Ubisoft und zahlreichen Anno-Games auf ihre Kosten*.

Auch Indie-Fans kommen auf ihre Kosten

Und bei Devolver Digital kommen natürlich Indie-Fans auf ihre Kosten*. Enter the Gungeon, GRIS, Hitline Miami 2: Wrong Number, Katana Zero, The Talos Principle, The Red Strings Club sind nur einige der tollen Indies von Devolver Digital, die ihr alle für jeweils um die fünf Euro bekommt.

Was ist eure Empfehlung aus dem neuen Sale?

Bildmaterial: Ni no Kuni Remastered, Bandai Namco / Level-5