The Unsung Story ist zurück: Das SRPG, einst von Matsuno, präsentiert sich mit Gameplay

The Unsung Story sollte sich eigentlich mal einreihen in so klangvolle und bedeutungsschwangere Spielenamen wie Final Fantasy oder The Last Story. The Unsung Story, unter Beteiligung von Yasumi Matsuno von Playdek entwickelt. Wenig später holte man auch noch Akihiko Yoshida ins Boot. Was sollte schon schiefgehen. Dachten sich auch ganz viele Final-Fantasy-Tactics-Fans, die das SRPG anno 2014 mit über 660.000 US-Dollar bei Kickstarter vorfinanzierten. Schon im Sommer 2015 sollte The Unsung Story dann erscheinen, aber es klappte nicht. Die Dinge verliefen alles andere als nach Plan. Es lief sogar so schlecht, dass The Unsung Story selbst in Kickstarter-Abrechnungen allenfalls eine Randnotiz ist.

Im Februar 2016 verließen Entwickler reihenweise das Team und schließlich fuhr das Projekt gegen die Wand. Playdek kommunizierte, dass einige „Schlüsselmitglieder“ das Team verlassen hätten und dass man sich nun mit anderen, kurzfristigen Projekten über Wasser halten müsse, bevor The Unsung Story weiter entwickelt werden kann. Irgendwie kam The Unsung Story dann in die Hände von Entwickler Little Orbit und seitdem geht es wieder ein bisschen aufwärts. Die Entwicklung läuft immer noch unter dem Radar, aber die ehemaligen Unterstützer bekommen regelmäßige monatliche Updates.

Jetzt veröffentlichte Entwickler Little Orbit sogar ein aktuelles Gameplay-Video. Kommentiert und gespielt wird von Little Orbit CEO Matt Scott höchstpersönlich. Ihr seht die ersten drei Missionen von The Unsung Story und erhaltet so allerhand Einblicke in das taktische Gameplay. The Unsung Story befindet sich für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Aber Unsung Story ist zurück. Vielleicht bleibt die Geschichte doch nicht unerzählt.

via Siliconera, Kickstarter, Bildmaterial: The Unsung Story, Little Orbit