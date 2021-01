Neuer Trailer zu Genshin Impact zeigt Ganyu in verträumter Action

Es dauert nicht mehr lange, dann können Spieler von Genshin Impact endlich wieder mit Urgesteinen um sich werfen. Ab dem 12. Januar gibt es in dem beliebten Gacha-Adventure einen neuen Beschwörungs-Banner. Dieser wird den 5-Sterne-Charakter Ganyu in den Mittelpunkt stellen. Die blauhaarige Kämpferin ist Teil des Cryo-Elements und kämpft mit einem Bogen. Neben ihr habt ihr außerdem in dem neuen Beschwörungs-Banner eine erhöhte Chance auf die 4-Sterne-Charaktere Noelle, Xiangling und Xingqui.

In einem neuen Trailer zeigt uns miHoYo nun, wie Ganyu in Aktion aussieht. Auch wenn ihre Angriffe sehr imposant aussehen, so darf man sich nicht täuschen lassen: Wenn man sich ihre Fähigkeiten anschaut, so ist Ganyu eher ein Support-Charakter und nicht unbedingt eure Haupteinheit zum Schaden anrichten. Mit der richtigen Ausrüstung wird aber auch Ganyu hohe Zahlen erzielen können. Mehr über die Talente und Fähigkeiten von Ganyu erfahrt ihr in diesem Beitrag auf der offiziellen Website.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Auch auf PlayStation 5 wird der Titel mit überarbeiteter Grafik und Ladezeit erscheinen. Doch schon jetzt hat Genshin Impact über 245 Millionen US-Dollar eingespielt. Bereits jetzt ist der Soundtrack bei Spotify und Co. erhältlich!

via Siliconera, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo