Publisher-Sale bei Humble: Unzählige Games von Square Enix mit bis zu 90 % Rabatt

Im Humble Store ist ein großer Publisher-Sale online gegangen. Und diesmal mit Square Enix! Naturgemäß gibt es also allerhand Spiele, die euch hier interessieren könnten. Bis zu 90 % Rabatt bekommt ihr auf Spiele wie Octopath Traveler, NieR: Automata Game of the YorHA Edition oder Trials of Mana.

Rise of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, Oninaki oder SaGa Scarlet Grace: Ambitions sind ebenso mit dabei. Aber natürlich sind auch alle möglichen Teile und Ableger der Final-Fantasy-Serie am Start. Fündig werden auch Indie-Fans, denn einige Vertreter von Square Enix Presents bevölkern auch den Sale. Da wären zum Beispiel Daikatana, Children of Zodiarcs oder Forgotton Anne.

Bildmaterial: Humble Store