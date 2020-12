My Nintendo: Holt euch diesen Kalender für 2021 gegen 300 Platin-Punkte

Habt ihr fleißig Platin-Münzen bei My Nintendo gesammelt? In den letzten Wochen und Monaten häuften sich die physischen Prämien im Club Nin… im My Nintendo Store. Nach Postkarten, Postern, Schreibblock und Schlüsselanhänger gab es zuletzt auch Kork-Untersetzer für Pikmin 3 Deluxe. Heute gibt es die nächste schöne und fast kostenlose Prämie. Ab sofort könnt ihr euch den „My Nintendo“-Kalender für 2021 für 300 Platin-Punkte abholen!

Dies ist ein exklusiver Tischkalender mit 13 Kalenderseiten, auf denen verschiedene Nintendo-Charaktere abgebildet sind. Zudem erhältst du einen Aufsteller und eine Schutzhülle dazu. Auf der Rückseite der Kalenderseiten kannst du deine persönlichen Daten und Termine eintragen. Platziere den Aufsteller auf deinem Schreibtisch, um immer all deine Daten im Überblick zu haben!

Wie gewohnt ist der Bestellvorgang ein wenig umständlich. Besucht die Belohnungsseite bei My Nintendo und löst eure 300 Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite des Kalenders und packt ihn in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird dann der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nix. Wie immer fallen pauschal 3,99 Euro Versandkosten an und ihr könnt leider nur mit Kreditkarte bezahlen.

Bildmaterial: Nintendo