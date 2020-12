Rune Factory 5 rückt die Heiratskandidaten Beatrice und Lyka in den Vordergrund

Für viele Fans gab es vor wenigen Wochen die freudige Nachricht, dass Rune Factory 5 schon im nächsten Jahr in Japan erscheinen wird. Das Farming-Sim-RPG wird dort am 20. Mai 2021 für Nintendo Switch erhältlich sein. Doch wann der Westen in den Genuss des Spiels kommen wird, das bleibt bisher fraglich. Als Zeitraum wird lediglich „zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021“ genannt.

Erst kürzlich versorgten uns die Verantwortlichen von Marvelous und XSEED Games mit einem frischen Schwall neuer Charaktere, die es zu bestaunen gilt. Dabei wurden auch die beiden neuen Heiratskandidaten Lucy und Cecil vorgestellt. Jetzt veröffentlichte man Details zu zwei weitere neuen Heiratskandidaten sowie eine ganze Bandbreite an neuen Informationen zu den Romanzen im Allgemeinen.

Die mysteriöse Beatrice oder der verträumte Lyka?

Zu Beatrice schreibt Marvelous folgendes:

Eine junge Dame, die mit dem Nohrad-Königreich verbunden ist, deren Identität jedoch verborgen wurde. Obwohl sie von der realen Welt abgekoppelt ist, hat sie ein starkes Verantwortungsbewusstsein und besitzt verschiedene Talente, darunter das Spielen von Instrumenten und das Reiten von Monstern. Obwohl sie nicht vorhat, sich mit den Stadtbewohnern anzufreunden, und plant, zurückzukehren, sobald ihre Besorgungen erledigt sind, ändert sie ihre Meinung, nachdem sie den Protagonisten getroffen und die Freundlichkeit der Stadtbewohner erlebt hat.

Lyka hingegen ist eher der Träumer:

Ein junger Mann und Tischlerlehrling, der seinem Meister unterlegen ist. Er ist gut mit seinen Händen und schlagfertig. Er ist nicht in der Lage, mit Martin auf Augenhöhe zu sein. Er wird oft von den Älteren belehrt und von den Jüngeren wie ein gleichaltriger Freund behandelt. Obwohl er tagsüber oft geistesabwesend ist, zeigt er in der Nacht eine kühle Seite.

So läuft das mit der Liebe

Wie in vorherigen Teilen der Reihe ist es möglich, eine Beziehung mit einem der entsprechenden Kandidaten einzugehen. Durch Gespräche lernt ihr die Charaktere besser kennen und könnt auf gemeinsame Dates gehen, heiraten und sogar Kinder bekommen.

Falls ihr immer noch unentschlossen seid, für wen euer Herz schlägt, dann könntet ihr an einer Umfrage mit 13 Fragen teilnehmen. In dieser klärt sich, wer der beste Partner für euch ist. Allerdings müsst ihr entweder des Japanischen mächtig sein oder eurem Übersetzer vertrauen.

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

In Rune Factory 5 hat der männliche oder auch weibliche Protagonist sein Gedächtnis verloren und landet in der fremden Stadt Rigberth, die mitten in der Natur gelegen ist. Dort schließt dieser sich spontan einer Gruppe ordnungshütender Waldläufer an und sein Leben nimmt einen neuen Lauf. Zu seinen Aufgaben zählt es, Land zu bestellen, das Grenzland zu verteidigen oder im Fluss zu angeln.

Zudem könnt ihr euch mit Stadtbewohnern verbünden, um mächtige Komboattacken zu entfesseln, mit denen ihr gegnerische Monster besiegen könnt. Die Monster können auch gezähmt werden, wenn ihr es zu eurer Riege zählen wollt. Natürlich könnt ihr wie in anderen Teilen Freunde und eure große Liebe finden. Selbstverständlich müsst ihr auch euren Bauernhof aufbauen und bewirtschaften.

Die Limited Edition zu Rune Factory 5 erscheint ebenfalls am 20. Mai 2021 und wird neben dem Spiel und der Verpackung ein Artbook mit 60 Seiten, einen Soundtrack-Auswahl mit 15 Songs und einen Kostüm-DLC mit 13 Kostümen, welche auf den Heiratskandidaten von Rune Factory 4 basieren, enthalten.

via Gematsu, Bildmaterial: Rune Factory 5, Marvelous, XSEED / Hakama