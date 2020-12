PlayStation 5: Wann und wo ihr am 3. Dezember vorbestellen könnt

PlayStation 5 vorbestellen? Für Ungeduldige, hier die Direktlinks zu den Produktseiten. Update am 3. Dezember: Ohne große Ankündigung gab es an diesem Donnerstag die nächste Bestellphase für PlayStation 5. Nachfolgend die Händlerlinks, darunter unsere Erkenntnisse.

Update am 3. Dezember: Euronics hat online eine neue Welle für den 3. Dezember angekündigt*. Wenn alles wie bisher läuft, werden heute in Tagesverlauf auch weitere Händler wieder Konsolen zum Verkauf anbieten. Wir halten diesen Beitrag aktuell! Update: Auch GameStop* hat jetzt den Verkauf für den Laufe des Vormittags angekündigt! Update: Bei Amazon* gab es die Konsole etwa 10:20 Uhr bereits. Update: GameStop vermeldet den Ausverkauf, ebenso Euronics. Bei Otto und Media Saturn war dem Vernehmen nach heute nichts zu holen.

Beitrag wird laufend aktualisiert. Letztes Update: 03.12.2020, 15:25 Uhr

Der Originalartikel vom November:

Am 19. November 2020 wird PlayStation 5 hierzulande erscheinen. Für viele Fans wird es ein trauriger Launch, denn ein Großteil konnte sich keine der begehrten Vorbestellungen sichern. Wie der Vorverkauf lief, muss an dieser Stelle nicht noch einmal thematisiert werden. Gehen wir also direkt zu den Fakten der Gegenwart über.

Am 19. November werden keine Konsolen im stationären Handel erhältlich sein. Das hat Sony offiziell verkündet. Es bringt also nichts, in die Märkte zu pilgern und nach Konsolen zu suchen. Vorbesteller können ihre Konsolen aber natürlich lokal abholen. Achtet dabei auf die Regelungen der Händler bezüglich Covid-19 und stellt im Zweifel erstmal telefonisch Rückfragen.

Ihr werdet morgen aber noch einmal die Chance haben, PlayStation 5 online zu bestellen. Sowohl Sony als auch verschiedene Händler haben das bereits bestätigt. Wann und wo könnt ihr also wieder vorbestellen? Wir haben hier die bekannten Informationen gesammelt.

Die „Big Three“: Amazon, Media Markt und Saturn

Die „Big Three“ sind für viele Fans die erste Anlaufstelle, doch meistens ist das Kontingent auch entsprechend schnell vergriffen. Hier findet ihr die entsprechenden Seiten der Händler:

Media Markt und Saturn sollen wohl am 19. November keine Konsolen online anbieten – das sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber GamesWirtschaft. „Zunächst sollen die [bisherigen] Vorbestellungen abgeschichtet werden“, heißt es. Ob sich das im Laufe des Tages ändert, ist fraglich. Amazon hat gegenüber Kunden überraschend offen die Uhrzeit 13 Uhr als Vorbestellerstart genannt.

Update: Sowohl 13 Uhr als auch das später kursierende 13:30 Uhr haben sich nicht als ergiebig erwiesen. Etwa um 14:30 Uhr ging es dann los, doch nach wenigen Minuten war der Zauber auch schon wieder vorbei. Ob Amazon eine weitere Welle freigibt, ist unklar. Damit ist zumindest heute aber wohl nicht mehr zu rechnen.

PlayStation 5 vorbestellen: ab Mitternacht bei GameStop

Am transparentesten hat bisher GameStop den Verkaufsstart kommuniziert. Um Mitternacht, 0:00 Uhr, soll die nächste Vorbestellaktion bei GameStop* starten. Wer durchkommt, soll seine Konsole bis zum 15. Dezember 2020 in den Händen halten.

Update: Schon lange vor Mitternacht ist die GameStop-Website in die Knie gegangen. Danach brauchte man viel Geduld. Und schon um 0:52 Uhr vermeldete GameStop den vollständigen Ausverkauf. Ihr habt nun die Möglichkeit, euch hier auf eine Wishlist zu setzen*.

PlayStation 5 im Laufe des Tages bei Otto

Auch Versandhändler Otto hat verkündet*, dass man am 19. November online wieder PlayStation 5 vorbestellen kann. Nachdem die Otto-Website komplett einbrach, als man bei der zweiten Vorbestellerwelle eine konkrete Zeit bekannt gab, vermeidet man das diesmal wohl. Fans sollen „regelmäßig vorbeischauen“.

Update: Otto vermeldet auf der Landingpage: „Aktuell ist die PlayStation 5 auf otto.de leider ausverkauft.“ Man bittet darum, weiterhin diese Seite zu besuchen*, um die neuesten Updates zu erhalten.

Expert startet am Vormittag eine neue Welle

Auch Händler Expert hat konkret bestätigt*, dass es am 19. November online wieder losgeht. Hier grenzt man den Start immerhin auf „Vormittag“ ein und es gibt eine schicke Landingpage, auf der ihr auch einen PS5-Newsletter abonnieren könnt. Wie auch GameStop sagt Expert übrigens die Lieferung bis zum 15. Dezember zu.

Update: Expert vermeldet seit den späten Vormittagstunden den Ausverkauf. „Vielen Dank an alle, die eine PlayStation 5 bestellt haben“, heißt es. „Wenn Sie keine Konsole reservieren konnten, besuchen Sie bitte weiterhin unsere Seite*, um die neuesten Updates zu erhalten.“

Darüber hinaus lohnt es sich möglicherweise auch, weitere Fachmärkte im Blick zu haben. Nachfolgend haben wir noch die Landingpages von Conrad, Euronics und Alternate für euch. Conrad und Alternate loben keinen Start aus, bei Euronics soll es „im Laufe des Mittags“ losgehen.

Bildmaterial: Sony