Xbox Game Pass im Dezember mit Dragon Quest XI S, Control und vielen mehr

Pünktlich zum Start in den neuen Monat hat Microsoft das Line-up für den Xbox Game Pass* vorgestellt. Nicht nur gefühlt wird die Anzahl der Neuzugänge jeden Monat größer und bunter. Ab morgen stehen für Abonnenten des Services u. a. Doom Eernal (PC) und Control (Android und Konsole) zur Verfügung. Dragon Quest XI S folgt im Monatsverlauf ebenso wie GreedFall, Slime Rancher oder Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Demnächst im Xbox Game Pass:

3. Dezember – Control (Android & Konsole)

3. Dezember – Doom Eternal (PC)

3. Dezember – Haven (Konsole & PC)

3. Dezember – Rage 2 (Android)

3. Dezember – Slime Rancher (Android & Konsole) ID@Xbox

3. Dezember – VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

3. Dezember – Yes, Your Grace (Android, Konsole & PC)

4. Dezember – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Konsole & PC)

8. Dezember – Call of the Sea (Android, Konsole & PC)

9. Dezember – Unto The End (Konsole & PC)

10. Dezember – Assetto Corsa (Android & Konsole)

10. Dezember – Gang Beasts (Android & Konsole)

10. Dezember – GreedFall (Android, Konsole & PC)

10. Dezember – Superhot: Mind Control Delete (Android & Konsole)

10. Dezember – Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Konsole & PC)

Ihr seht, die Liste endet schon am 10. Dezember. Wie jeden Monat werden uns also wohl noch ein oder zwei weitere Updates erreichen. Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Dezember:

eFootball PES 2020 (Konsole, bereits am 11. Dezember)

Age of Wonders: Planetfall (Konsole & PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Konsole & PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Konsole)

Pathologic 2 (Konsole & PC)

The Turing Test (Konsole & PC)

Ticket to Ride (Konsole & PC)

Untitled Goose Game (Konsole)

Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

