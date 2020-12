NieR Re[in]carnation erscheint in Japan erst in der ersten Hälfte 2021

Neben dem neuen Trailer zu NieR Replicant ver. 1.22474487139… gibt es heute auch weniger erfreuliche NieR-Nachrichten. So wurde das Mobile-Game NieR Re[in]carnation in Japan auf die erste Hälfte 2021 verschoben. Die bisherigen Pläne gingen von einer Veröffentlichung noch in diesem Jahr aus. Für Europa und Nordamerika ist das Spiel ebenfalls für iOS und Android geplant.

Als Grund für die Verzögerung gab Square Enix an, dass man derzeit an der Stabilität, Optimierungen und an Post-Launch-Inhalten arbeiten würde. Die Inhalte zum Start seien jedoch größtenteils fertig.

Das ist NieR Re[in]carnation

Applibot entwickelt den neuen Mobile-Ableger anlässlich des 10. Geburtstags von NieR. Yoko Taro fungiert als Creative Director, das Charakter-Design steuert Akihiko Yoshida von CyDesignation bei, ein Ableger von Cygames. Die Konzeptartworks stammen von Kazuma Koda. Keiichi Okabe sorgt übrigens wieder für die musikalische Untermalung.

Auch zur Story gibt es ein paar, wenn auch recht kryptische Details:

Ein Mädchen wacht auf einem kalten Steinboden auf. Ein riesiger Raum mit Reihen hoch aufragender Strukturen umringt sie. Geleitet von einer mysteriösen Kreatur, die sich „Mama“ nennt, beginnt das Mädchen zu gehen. Um zurückzugewinnen, was sie verloren hat, und um für ihre Sünden zu büßen. In einem „Käfig“, der auf unergründliche Weise von wer weiß wem gebaut wurde.

via Gematsu, Bildmaterial: NieR Re[in]carnation, Square Enix / Applibot