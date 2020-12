Der neuste Trailer zu Earth Defense Force: World Brothers mit Gameplay-Rundumschlag

In wenigen Tagen erscheint in Japan Earth Defense Force: World Brothers für PlayStation 4 und Nintendo Switch. D3 Publisher zeigt deshalb heute in einem längeren Trailer nochmals einen ausführlichen Überblick zu den Spielinhalten. Die außerirdischen Invasoren haben ebenso einen Auftritt wie die EDF-Kämpfer mit ihren diversen Klassen, Waffen und Kostümen. Gegen Ende sehen wir auch einige Mechas und Panzer, um das Kampfgeschehen gegen die turmhohen Störenfriede etwas auszugleichen. Dies ist alles in Voxel-Grafik gehalten.

Was euch in Earth Defense Force: World Brothers erwartet

Die Erde ist ein Würfel. Leider birgt diese neue Geometrie keinen Schutz vor den turmhohen Krabbeltieren. Es kommt sogar noch schlimmer, denn die Erde ist in mehrere Teile zerbrochen. Im 3D-Action-Shooter gilt es für SpielerInnen also, aus einer Auswahl an Soldaten einen Vierertrupp zusammenzustellen und den Invasoren Einhalt zu gebieten.

Earth Defense Force: World Brothers erscheint in Japan am 24. Dezember für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das Spin-off erscheint digital im Westen wenig später Anfang 2021.

Der neue Trailer zu Earth Defense Force: World Brothers

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force: World Brothers, D3 Publisher / Sandlot, Yuke’s