Kirby-Macher geben einen Ausblick auf ihre Pläne für das neue Jahr

Das letzte große Kirby-Abenteuer ist schon ein Weilchen her. 2018, im Jahr nach dem Switch-Launch, veröffentlichten Nintendo und HAL Laboratory Kirby Star Allies für Nintendo Switch. Es folgte noch eine 3DS-Portierung von Kirby und das extra magische Garn, die von Good-Feel entwickelt wurde. Ebenso wie natürlich die Überraschungsveröffentlichung von Kirby Fighters 2 im September. Mit PART Time UFO durfte sich HAL Laboratory zudem im Jahr des 40. Firmenjubiläums kreativ austoben.

Doch wie steht es um die Zukunft der Kirby-Serie? Wird es nicht mal wieder Zeit…? Die drei Direktoren des Studios sprachen kürzlich mit dem Magazin 4Gamer über die Zukunftspläne. Tadashi Kawai versprach, dass man auch 2021 weiterhin Videospiele unter drei Schlüsselmerkmalen veröffentlichen will: Überraschung, Spaß und Wärme. Er hatte – ganz am Rande – auch viel Spaß mit Ghost of Tsushima in diesem Jahr.

Teruhiko Suzuki, der zuletzt an Part Time UFO gearbeitet hat, verkündet: „2021 will ich noch ein seltsames Spiel von HAL Egg veröffentlichen! Und spielt bitte alle Part Time UFO. Es ist wirklich spaßig und ihr werdet es sehr genießen. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt!“ Suzuki brachte auch seine Liebe zu Animal Crossing: New Horizons zum Ausdruck. Er spiele es täglich fast zwei Stunden.

Yumi Todo arbeitete zuletzt an Kirby Fighters 2 und Super Kirby Clash. „Wir arbeiten 2021 weiter hart um unsere Ziele zu erreichen. Und unser Ziel ist es, dass so viele Menschen wie möglich Kirby-Spiele genießen. Wir haben nicht nur für Spiele neue Pläne, sondern auch für Merchandise, Bücher und zahlreiche Events wie das Kirby-Café. Wir hoffen, ihr unterstützt Kirby und HAL Laboratory auch 2021 weiter!“

Das klingt danach – und das wäre keine Überraschung – dass wir Kirby auch 2021 wiedersehen werden. Ob auch schon ein neuer Kirby-Hauptteil dabei sein wird, das muss sich zeigen. Erst im Mai sprachen die Macher von HAL Laboratory darüber, dass ihre Qualitätsansprüche sehr hoch seien und zuletzt drei Kirby-Spiele wieder in der Schublade verschwinden mussten.

via Siliconera, Bildmaterial: Kirby Fighters Deluxe, Nintendo