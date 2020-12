Cyberpunk 2077 bekommt Anfang 2021 seinen ersten DLC

Bevor das Jahr endet, hat CD Projekt RED noch eine kleine Überraschung für alle Fans von Cyberpunk 2077 (und die, die es noch werden möchten). Wie man auf der offiziellen Website verrät, stehen Anfang 2021 kostenlose DLCs zum Spiel an. Mehr Informationen dazu möchte man demnächst bekannt geben.

Da dieser erste DLC kostenlos sein wird, fällt er vermutlich nicht so umfangreich aus. Aber das ist lediglich eine Vermutung, denn Details zum DLC gibt es noch nicht. Adam Kicinski von CD Projekt RED hatte schon vor Monaten verkündet, dass man Cyberpunk 2077 im ähnlichen Umfang mit DLCs versorgen will wie The Witcher 3. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch inhaltlich, so hoffen Fans. Die Witcher-DLCs „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ machten damals dem Namen „Erweiterung“ alle Ehre. Doch sie waren kostenpflichtig. Dass der erste Cyberpunk-DLC also vergleichbar sein wird, darauf sollten Fans nicht hoffen.

Bis zum ersten DLC wird man bei CD Projekt RED wohl auch alles daran setzen, die Unzulänglichkeiten des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One so weit wie möglich zu beheben. Cyberpunk 2077 ist seit dem 10. Dezember 2020 für Xbox, PlayStation und PCs erhältlich. In Deutschland sorgte auch Cyberpunk 2077 für die stärkste Verkaufswoche seit drei Jahren. Weltweit wurden vom Spiel trotz der Negativpresse über 13 Millionen Einheiten bis zum 20. Dezember verkauft.

Am Ende haben (hoffentlich) alle gewonnen.

