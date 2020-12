Among Us erscheint 2021 auch für Xbox Series und Xbox One

Obwohl Among Us bereits 2018 erschien, gelang dem Spiel erst in diesem Jahr der große Durchbruch. Besonders auf Twitch erfreut es sich großer Beliebtheit. Viele Fans möchten ihrer Streamerin oder ihrem Streamer zusehen, wie sie dem Imposter auf die Spur kommen oder als Imposter gewinnen. Seit wenigen Tagen ist Among Us ebenfalls für Nintendo Switch erhältlich, als erste Konsolenversion. Dabei unterstützt es sogar Crossplay mit PCs und Mobilgeräten.

Jedoch soll die Hybridkonsole nicht die einzige Konsolenversion bleiben. Innersloth will im kommenden Jahr ebenfalls eine Version für Xbox Series und Xbox One veröffentlichen. Diese wird auch via Xbox Game Pass erhältlich sein. In dem Xbox Game Pass für PCs ist Among Us bereits enthalten.

In Among Us ist Teamwork essenziell – doch nicht alle MitspielerInnen ziehen am gleichen Strang, denn es haben sich BetrügerInnen eingeschlichen. Um das Raumschiff startbereit zu machen, gilt es, verschiedene Aufgaben zu erledigen und die Betrügerin oder den Betrüger zu enttarnen, bevor diese die Anstrengungen der Crew sabotieren und Crewmitglieder ausschalten. Verhält sich eine Mitspielerin oder ein Mitspieler verdächtig, ermöglichen Notfallbesprechungen es, den Verdacht zu äußern und ein Crewmitglied loszuwerden. Doch man sollte vorsichtig sein, bevor man voreilige Schlüsse zieht.

Hier noch einmal der aktuelle Launchtrailer für Switch:

via Gematsu, Bildmaterial: Among Us, Innersloth