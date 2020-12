Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty hält in drei Rankings die Stellung

2020 hat eine neue verkaufsstärkste Woche. Getrieben von unzähligen Rabattaktionen und Schnäppchen hat der deutsche Videospielhandel letzte Woche die bisher verkaufsstärkste Woche in diesem Jahr verzeichnet. Ganz ohne besonders attraktive Neuerscheinungen. Die in Deutschland verkaufsstärksten Serien wie Assassin’s Creed, FIFA und Call of Duty haben ihre neusten Ableger bereits zurvor veröffentlicht.

In den neuen PS5- und Xbox-Series-Charts kann Call of Duty: Black Ops Cold War die Führung reinholen. In den PS5-Charts landet wie in der Vorwoche Spider-Man: Miles Morales auf Platz 2. Watch Dogs Legion ist in den PS5-Charts immerhin Sechster. In den Xbox-Series-Charts kämpft sich Mortal Kombat 11 Ultimate auf den zweiten Platz. Yakuza 7: Like a Dragon schafft es auf den dritten Platz!

Die PS4-Charts sind an der Spitze eine Kopie der PS5-Charts: Call of Duty vor Spider-Man. In den Xbox-One-Charts tut sich im Vergleich zur Vorwoche nichts. Assassin’s Creed: Valhalla landet hier vor Call of Duty. Die Platzierungen von Assassin’s Creed werden allerdings dadurch verzerrt, dass GfK Entertainment alle physischen Veröffentlichungen einzeln zählt. Valhalla holt somit gleich mehrere Platzierungen.

Nach dem kurzen Intermezzo von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung in den Switch-Charts (ist auf Rang 7 zurückgefallen) haben sich hier die Oldies ihren Platz zurückgeholt. Mario Kart 8 Deluxe landet (mal wieder) vor Animal Crossing: New Horizons. Die Evergreens dürften auch das Weihnachtsgeschäft dominieren.

Übrigens, was die verkaufsstärksten Wochen des Jahres angeht. Da nun die Black-Friday-Woche die stärkste Woche ist, bleibt der Oktober-Woche mit FIFA 21 nur noch Platz 2. Die Launchwoche der „Next-Gen“ rutscht damit auf den vierten Platz ab.

via GfK, Bildmaterial: Call of Duty: Black Ops – Cold War, Activision