Deutsche Verkaufscharts: Das sind die ersten Spitzenreiter für PlayStation 5 und Xbox Series

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts liegen vor und damit auch die erste Spitzenreiter für Xbox Series und PlayStation 5. Was meint ihr, wer darf den Thron zuerst besteigen? Demon’s Souls? Spider-Man: Miles Morales? Auf PlayStation 5 ist es Call of Duty: Black Ops Cold War. Sicher nicht die ganz große Überraschung.

Das neue Call of Duty landet in den frischgebackenen deutschen PS5-Handelscharts auf Platz 1 vor Spider-Man: Miles Morales und Assassin’s Creed: Valhalla. Der Blick in die Handelscharts von Xbox Series X lässt dann aber doch die Augenbrauen heben. Dort schafft es NBA 2K21 in der Standardversion und in der „Mamba Forever Edition“ auf Rang 1 und Rang 2.

Übrigens bescherte der Launch der „Next Gen“ den deutschen Handelscharts nur die drittstärkste Verkaufswoche des laufenden Jahres. Umsatzstärker war die Woche zuvor, in der Assassin’s Creed: Valhalla und Call of Duty: Black Ops Cold War erschienen sind. Die verkaufsstärkste Woche des Jahres ist (und bleibt vermutlich) jene Woche im Oktober, in der FIFA 21 an den Start ging.

Der Blick zur „Last Gen“: Dort rauscht Call of Duty: Black Ops Cold War in den PS4-Charts ebenfalls auf Platz 1 vor und tauscht mit Assassin’s Creed: Valhalla die Plätze. Auf Xbox One (war und) ist es genau umgekehrt. Mortal Komba 11 Ultimate steigt auf Xbox One übrigens auf Rang 8 ein.

Ein bisschen frischen Wind gibts auf Nintendo Switch. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung schlägt sich auf Rang 1 vor. Dahinter landen Ring Fit Adventure und Mario Kart 8 Deluxe. In den PC-Handelscharts bleibt alles beim Alten und dass „Alpine Landwirtschaft“-Add-on des Landwirtschafts-Simulator 19 das Maß der Dinge.

via GfK, Bildmaterial: Call of Duty: Black Ops – Cold War, Activision