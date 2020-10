Deutsche Verkaufscharts: FIFA 21 legt erfolgreichsten Spiele-Launch des Jahres hin

Es ist keine Überraschung. FIFA spielt in Deutschland in einer anderen Liga als selbst die größten Blockbuster. Dass FIFA 21 hierzulande den erfolgreichsten Handelsstart des Jahres hinlegt, war vorherzusehen. Auch die Spitzenpositionen in den aktuellen Verkaufscharts. Es war auch die verkaufsstärkste Handelswoche insgesamt in diesem Jahr, natürlich ebenfalls dank FIFA 21.

FIFA 21 landet in der Standardversion den Doppelsieg in den PS4- und Xbox-One-Handelscharts. Die „Champions Edition“ landet jeweils dahinter auf Platz 2. Dass FIFA 21 in der lieblosen Legacy Edition für 45 Euro auch in den Nintendo-Switch-Charts auf Platz 2 landet, ist für viele Beobachter wohl nicht nachvollziehbar. Aber Fakt. Davor gelingt Super Mario 3D All-Stars, von dem der ein oder andere sagt, es sei nicht viel liebevoller umgesetzt, die Titelverteidigung.

