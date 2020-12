Danganronpa 10th Anniversary: aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Danganronpa feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag und eigentlich wollte man bei Spike Chunsoft diese Gelegenheit nutzen, um einige schöne Ankündigungen in diesem Jahr zu machen. Bisher blieb es aber ziemlich still und in einer neuen Mitteilung bedauern das die Macher nun.

„Wir hatten viele Events 2020 geplant, um den Geburtstag von Danganronpa zu feiern. Viele dieser Pläne mussten wir leider aufgrund gewisser Umstände zurückstellen oder annullieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und Spike Chunsoft hat einfach beschlsosen, die Feier um ein Jahr bis zum November 2021 zu verlängern! Bitte freut euch also auf die weiteren Aktivitäten und haltet die Augen offen“, heißt es von Spike Chunsoft.

So einfach kann es sein. Immerhin kündigte man heute eine neue Deluxe Artbook Collection zum Geburtstag an. Die Sammlung aus vier Büchern widmet sich der gesamten Serie, von Danganronpa 1•2 Reload über Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls, Danganronpa V3: Killing Harmony und bis hin zum Anime Danganronpa 3: The End of Hope’s Peak High School.

Erhältlich sein soll das Artbook im EJ Anime Store, aber vielleicht werden es in einigen Tagen auch andere Händler anbieten. Veröffentlicht wird es im März 2021, am 1. Februar 2021 ist die Vorbestell-Deadline.

Bildmaterial: Danganronpa Trilogy, NIS America, Spike Chunsoft