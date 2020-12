Atlus kündigt Persona 5 Strikers für den Westen an

Atlus hat eine neue Website eröffnet, die auf die Ankündigung von Persona 5 Strikers hinweist. „The Phantom Thieves of Hearts Will Return“, heißt es in großen Lettern auf der Website. Unterhalb des Schriftzugs sehen wir das Logo zu Persona 5 Strikers, das jenem von Persona 5 Scramble gleicht. Auf eine Lokalisierung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers warten Persona-Fans schon lange. Nach vielen Gerüchten und Händlerlistings wird es nun also bald so weit sein. In einem Tweet kündigt Atlus die Vorstellung für den 8. Dezember an.

Eine neue Geschichte nach Persona 5

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erzählt eine neue Geschichte, die nach Persona 5 spielt. Konkret ist ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5 vergangen und für die Phantomdiebe geht es in den verdienten Sommerurlaub. Aber auch da herrscht keine Ruhe! Überall in Japan ereignen sich seltsame Begebenheiten. Sind etwa die Paläste, die Gedankenwelten verdorbener Erwachsener, zurück? Die Phantomdiebe nehmen sich jedenfalls der Sache an.

Scramble tauscht die rundenbasierten Kämpfe kurzerhand gegen actionreiches Musou-Gameplay ein und entsteht folgerichtig durch das Koei-Tecmo-Studio Omega Force. Atlus fungiert als Publisher. Der Titel erschien ursprünglich für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 20. Februar 2020 in Japan.

Bildmaterial: Persona 5 Strikers, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force