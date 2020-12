Geoff Keighley über The Game Awards 2020: „Ankündigungen und Enthüllungen von über einem Dutzend Spielen“

Am Freitag um 1:00 Uhr geht die nächste Ausgabe von The Game Awards an den Start. Grund genug für den Schöpfer und Gastgeber der Show, Geoff Keighley, sich dem Fragenhagel von gespannten Fans im Rahmen eines Reddit AMA zu stellen. Unter anderem gab Keighley dabei preis, dass bei The Game Awards über ein Dutzend Spiele angekündigt oder enthüllt werden sollen. Man darf also gespannt sein!

Geoff Keighley über The Game Awards 2020

Nachfolgend einige Auszüge aus dem AMA:

„Ich denke, es sollten über ein Dutzend Spiele sein, die im Rahmen der Show angekündigt bzw. erstmalig enthüllt werden.“ (via)

(Auf die Frage nach der Gesamtzahl an Enthüllungen) „Ich denke um die zwölf bis fünfzehn?“ (via)

„Wir haben sowohl Ankündigungen großer AAA-Titel als auch kleinerer Spiele.“ (via)

„Keine Inhalte unserer Hauptshow wurden bislang geleakt, soweit ich weiß.“ (via)

(Auf die Frage nach „Überraschungen“ wie jener der Xbox-Series-X-Enthüllung im letzten Jahr) „Ich schätze, um das herauszufinden, müsst ihr schon selbst einschalten!“ (via)

„Unsere Hauptbühne ist in Los Angeles. Nominierte werden virtuell zugeschaltet. Zudem etwa das London Philharmonic aus London und etwas Cooles aus Tokyo ist auch zu erwarten.“ (via)

(Auf die Frage nach dem Umfang der Show) „Die Hauptshow dürfte rund zweieinhalb Stunden dauern, in etwa wie in den letzten Jahren.“ (via)

Da hat sich Keighley ja nicht allzu viel aus der Nase ziehen lassen. Wir müssen also selbst einschalten, um herauszufinden, welche Enthüllungen uns dieses Jahr erwarten. Wer live dabei sein will, kann das via YouTube, Twitch, Twitter und Facebook machen. Allerdings sei in diesem Falle ein stärkendes Mittagsschläfchen angeraten – hierzulande startet die Show nämlich in der Nacht von Donnerstag (10.12.) auf Freitag (11.12.) um 1:00 Uhr in der Nacht. Eine halbe Stunde vorher geht noch die Pre-Show an den Start, moderiert von Sydnee Goodman.

Über welche Ankündigungen/Enthüllungen würdet ihr euch am meisten freuen? Und warum ist es Elden Ring?

Der Livestream bei YouTube

via Gematsu, Bildmaterial: The Game Awards