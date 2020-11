Ghost of Tsushima weltweit über 5 Millionen Mal verkauft – neuer Rekord geknackt

Ghost of Tsushima hat sich weltweit mehr als 5 Millionen Mal verkauft. Das berichtete zuerst die New York Times, später bestätigte Worldwide President Hermen Hulst die Zahl via Twitter. Das ist eine große Zahl, aber für ein so großartiges Spiel wie Ghost of Tsushima scheint sie nur normal. Doch in der Tat dürfen sich Sucker Punch und Sony feiern lassen.

Denn erstens ist Ghost of Tsushima eine brandneue IP – die haben es bekanntlich immer ein wenig schwerer. Und zweitens ist Ghost of Tsushima tatsächlich die am schnellsten verkaufte neue IP der Sony Worldwide Studios für PlayStation 4. Sogar Horizon Zero Dawn stellt es in den Schatten, das sich einst im Vergleichszeitraum etwa 3,4 Millionen Mal verkaufen konnte. Ein großer Erfolg also.

Erst im Oktober veröffentlichte man Version 1.1 von Ghost of Tsushima. Das Herzstück des kostenlosen Updates bildete dabei der Koop-Mehrspieler-Modus Ghost of Tsushima: Legends. Aber auch an Einzelspieler wurde gedacht mit einem „New Game Plus“-Modus. Streift ihr auch schon durch die malerischen Weiten von Tsushima? Falls nicht, hilft euch sicher unser Test bei der Frage, ob der Titel etwas für euch ist.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima: Legends, Sony / Sucker Punch