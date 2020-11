Die ersten DLC-Charaktere für Captain Tsubasa: Rise of New Champions sind bekannt

Seit Ende August können wir uns nun schon an der Seite des jungen Fußball-Ausnahmetalents Tsubasa Ōzora dem beliebten Ballsport widmen. In Captain Tsubasa: Rise of New Champions treffen wir dabei selbstredend auf zahlreiche bekannte sowie internationale Charaktere und Mannschaften. Nun liefert Bandai Namco Nachschub. Bis zum Frühling 2021 sollen insgesamt neun DLC-Charaktere ihren Weg auf das virtuelle Spielfeld von ‚Rise of New Champions‘ finden.

Das erste Character-Pack soll dabei schon Anfang Dezember an den Start gehen und folgende drei Spieler bieten:

Stefan Levin – der schwedische, offensive Mittelfeldspieler

Ricardo Espadas – der mexikanische Torhüter

Singprasert Bunnaak – der thailändische Verteidiger

Die Neuzugänge sollen dabei nicht nur ins eigene Versus-Team integriert werden können. Vielmehr soll es möglich sein, auch im Rahmen der Handlung mit ihnen zu interagieren, sich mit ihnen zu befreunden und ihre Techniken zu lernen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist seit dem 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs verfügbar. Der Titel konnte bereits über 500.000 Einheiten absetzen. Wir haben den Titel in unserem Test genau unter die Lupe bekommen. Hier erfahrt ihr unter anderem, warum ‚Rise of New Champions‘ auch für Anime-Fans einen Blick wert ist, die sonst eher weniger mit Fußball zu tun haben.

