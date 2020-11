Deutsche Verkaufscharts: Assassin’s Creed Valhalla sorgt für zweitstärkste Verkaufswoche

„In der nordischen Mythologie gilt Valhalla als letzte Ruhestätte für ruhmreich gefallene Krieger“, weiß GfK Entertainment bei der Verkündigung der aktuellen deutschen Verkaufscharts zu berichten. Assassin’s Creed Valhalla ist keineswegs gefallen, wohl aber ruhmreich.

Der Ubisoft-Hit schlägt sich natürlich jeweils auf Platz 1 der physischen PS4- und Xbox-One-Charts in Deutschland durch. Und nebenbei sorgt „Valhalla“ auch noch für die zweitstärkste Verkaufswoche des laufenden Jahres. Die verkaufsstärkste Woche des Jahres ist (und bleibt vermutlich) jene Woche im Oktober, in der FIFA 21 an den Start ging. Assassin’s Creed Valhalla setzte sich dabei immerhin gegen Call of Duty: Black Ops Cold War durch. Der neue Activision-Shooter landet jeweils auf dem zweiten Platz.

Ein bisschen bunter wird es mit der Vergnügungspark-Simulation Planet Coaster (Platz sechs auf PS4) sowie der Day Ichi Edition von Yakuza 7: Like a Dragon. Letztere reiht sich auf Rang sieben in den PS4-Charts und auf Platz fünf in den Xbox-One-Charts ein.

In den PC-Handelscharts landen das Alpine Landwirtschaft Add-on sowie die Premium Edition des Landwirtschafts-Simulator 19 auf den ersten Plätzen. In den Switch-Charts hingegen bleibt mit Mario Kart 8 Deluxe (erster Platz) und Anima Crossing: New Horizons (zweiter Platz) alles beim Alten.

Bei Amazon könnt ihr euch Assassin’s Creed: Valhalla in zahlreichen Varianten bestellen*. Darunter auch die exklusiv bei Amazon erhältliche Limited Edition. Im Ubisoft-Store bekommt ihr außerdem eine Collector’s Edition*.

via GfK, Bildmaterial: Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft / Ubisoft Montreal