Cuphead: Der letzte „köstliche“ DLC-Gang wird erst 2021 serviert

Entwickler Studio MDHR hat die Veröffentlichung des DLCs „The Delicious Last Course“ zu Cuphead auf das kommende Jahr verschoben. Ganz zu Beginn war die Erweiterung eigentlich für 2019 geplant. Ein konkretes Datum gibt es weiterhin nicht. Der DLC wird Fans eine neue Insel erkunden lassen. Die neuerliche Verzögerung ist zu großen Teilen wohl der Coronavirus-Pandemie zuzuschreiben. Das schreiben auch die Studiogründer Chad und Jared Moldenhauer in ihrem Statement bei Twitter.

Cuphead bietet klassische Shooter-Action mit einem starken Schwerpunkt auf Boss-Kämpfen. Inspiriert von den Cartoons aus den 1930ern erstellten die Verantwortlichen von Studio MDHR Grafik und Sound sorgfältig mit den Techniken aus dieser Zeit. Etwa durch handgezeichnete Animationen, Aquarell-Hintergründe und originale Jazz-Aufnahmen.

Inzwischen ist Cuphead, das einst exklusiv für Xbox und PCs veröffentlicht wurde, auch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich. Studio MDHR arbeiten übrigens momentan an einer Cartoon-Umsetzung in Kooperation mit Netflix. Zuletzt veröffentlichten sie sogar erste Einblicke in The Cuphead Show.

Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR