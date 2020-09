Yakuza: Like a Dragon geht am 2. März 2021 auf PlayStation 5 an den Start

Mit Yakuza: Like a Dragon erscheint am 10. November der nächste Ableger der beliebten Reihe hierzulande für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und PCs via Steam. Wann die Version für Sonys Next-Gen-Konsole aufschlagen sollte, blieb bislang allerdings unbekannt. Nun aber enthüllten Publisher Sega und die EntwicklerInnen vom Ryu Ga Gotoku Studio, wann die PlayStation-5-Version erscheint. InteressentInnen müssen sich noch eine Weile gedulden. Der Titel soll erst zum 2. März 2021 für PlayStation 5 verfügbar werden.

SpielerInnen, welche die (digitale oder physische) PS4-Version von „Like a Dragon“ erwerben, können ein digitales PS5-Upgrade von Yakuza: Like a Dragon kostenlos herunterladen. Die PlayStation-5-Version soll zudem auch davon unabhängig für 59,99 US-Dollar verfügbar werden. In einem Tweet weist das Studio darauf hin, dass die Speicherdaten nicht zwischen der PS4- und der PS5-Version übertragen werden können.

Yakuza: Like a Dragon in der „Day Ichi Edition“

Zum Start aller anderen Versionen am 10. November wird es die limitierte Day Ichi Edition* geben. Spieler hierzulande freuen sich zudem über deutsche Texte. In unserem „Getting Started“ -Artikel verraten wir euch übrigens, warum ihr Yakuza spielen solltet, sofern ihr es nicht schon tut oder getan habt. Und wenn ihr wissen wollt, wieso das Kampfmenü aus den Buchstaben SEGA besteht, seid ihr hier richtig.

Erstes Gameplay-Material der PS5-Version via Gematsu

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio