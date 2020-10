Xbox Game Pass legt im Oktober nach und startet mit Celeste in den November

Microsoft hat neue Spiele für den Xbox Game Pass vorgestellt. Mit dem Oktober ist man bei Xbox immer noch nicht durch. Nachdem man zuletzt noch Rainbow Six Siege nachreichte und bereits DOOM Eternal, Forza Motorsport 7, Tales of Vesperia, Swords of Ditto und u. a. Katana Zero zur Verfügung stellte, geht man zum Monatsende nochmal in die Vollen.

In den November startet man dann mit Celeste, Ark und Comanche. Nachfolgend die komplette Liste der Neuzugänge für die letzten Oktobertage und den Anfang November.

Carto (Konsole & PC) – 27. Oktober

Day of the Tentacle Remastered (Konsole & PC) – 29. Oktober

Five Nights at Freddy’s (Android, Konsole & PC) – 29. Oktober

Full Throttle Remastered (Konsole & PC) – 29. Oktober

Grim Fandango Remastered (Konsole & PC) – 29. Oktober

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) – 29. Oktober

ScourgeBringer (Konsole) – 29. Oktober

Unruly Heroes (Android, Konsole & PC) – 29. Oktober

Celeste (Android, Konsole & PC) – 5. November

Comanche (PC) – 5. November

Deep Rock Galactic (Android, Konsole & PC) – 5. November

Eastshade (Android, Konsole & PC) – 5. November

Knights and Bikes (Konsole & PC) – 5. November

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsole & PC) – 17. November

Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Diese Games verlassen den Xbox Game Pass am 30. Oktober:

After Party (Konsole)

LEGO Star Wars III (Konsole)

Rise & Shine (Konsole)

Tacoma (Konsole & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Konsole & PC)

The Red Strings Club (PC)

Bildmaterial: Microsoft