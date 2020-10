The Game Awards 2020 finden am 10. Dezember statt

Geoff Keighleys The Game Awards sind sowieso eine größtenteils digitale Veranstaltung. Auch in diesem Jahr wird die Verleihung also stattfinden und das im Prinzip ohne Einschränkungen durch den Coronavirus. Am 10. Dezember 2020 finden The Game Awards 2020 statt und sie werden weltweit auf mehr als 45 Plattformen ausgestrahlt. Aus drei Studios in Los Angeles, Tokyo und London, ohne Publikum aber natürlich in 4K-Auflösung.

Die Awards die bei der Show verliehen werden, sind natürlich ein Stück weit prestigeträchtig. Es gibt in diesem Jahr auch einen neuen Award: Innovation in Accessibility. Videospielfans freuen sich aber auch auf die Show, weil dabei auch einige Neuigkeiten zu erwarten sind. Im letzten Jahr gab es beispielsweise Neuankündigungen wie Bravely Default II oder Senua’s Saga: Hellblade II. Außerdem stellte Microsoft natürlich Xbox Series X erstmals vor. Die Show soll auch als „Launch Pad“ für eine Woche voller Ingame-Drops, Demos, Livestreams und Spielinhalte dienen.

Hier seht ihr noch einmal die Gewinner des Jahres 2019!

