Project Scarlett heißt offiziell Xbox Series X

Bei The Game Awards 2019 hat Microsoft die neue Xbox als Xbox Series X offiziell angekündigt. Bisher war das neue Konsolenprojekt der nächsten Generation als Project Scarlett bekannt. Nun kennen wir also nicht nur den endgültigen Namen, sondern auch das Design. Dieses ist durchaus etwas anders als gewohnt, zudem kann man die Konsole sowohl vertikal als auch horizontal aufstellen.

Weitere technische Details

Wichtiger als Design und Name sind bei einer Konsole natürlich die technischen Details. Hier spricht Microsoft von vier Mal mehr Leistung als noch bei Xbox One X. Auf den ersten Blick unspektakulärer als das Konsolen-Design wirkt der neue Xbox Wireless Controller. Neben einem verbesserten D-Pad gibt es nun aber auch einen Share-Knopf. Der Controller ist zudem kompatibel mit Xbox One und Windows 10.

Spiele sollen standardmäßig wohl mit 60fps in einer 4K-Auflösung laufen, zumindest soll Xbox Series X darauf ausgelegt sein. Unterstützt werden jedoch auch bis 120fps und 8K. Weiter mit dabei: AMDs Zen-2- und RDNA-Architektur, Hardware-getriebenes Raytracing und eine SSD-Festplatte. Microsoft verspricht zudem einen Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Latency Input (DLI) sowie Cloud-Features. Abwärtskompatibilität ist zu allen Xbox-Generationen mit an Bord, das gilt für Spiele und Xbox-One-Zubehör.

Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.



via Gematsu, Eurogamer, Bildermaterial: Xbox Series X, Microsoft