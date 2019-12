Square Enix kündigt Bravely Default II für Nintendo Switch an

Square Enix enthüllte bei The Game Awards 2019 mit Bravely Default II ein neues Rollenspiel für Nintendo Switch. Als Publisher im Westen tritt Nintendo in Erscheinung. Für Bravely Default II zuständig in der Entwicklung ist das Team hinter der Bravely-Serie und Octopath Traveler. Die Veröffentlichung ist für das nächste Jahr geplant.

Wegen der doch etwas verwirrenden Namensgebung der Reihe: Es handelt sich bei Bravely Default II um ein brandneues Spiel. Der erste Trailer ist hingegen leider noch nicht sehr aussagekräftig.

Freut euch auf eine brandneue Welt, eine aufregende Handlung und neue Helden des Lichts in diesem Nachfolger von Bravely Default. Bravely Default II enthält auch neue Musik von Revo (Sound Horizon/Linked Horizon).

via Gematsu, Bildmaterial: Bravely Default II, Square Enix, Nintendo