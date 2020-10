Good Smile Company spendiert der Kult-Hexe Bayonetta einen eigenen Nendoroid

Good Smile Company hat den nächsten Nendoroid enthüllt. Diesmal durfte die toughe Hexe Bayonetta aus dem gleichnamigen Stylish-Action-Titel Modell stehen. Die Miniatur-Hexe soll in Nordamerika zum Juli 2021 erscheinen. Alle weiteren Regionen dürfen sich bereits einen Monat früher über ihre Ankunft freuen. Vorbestellungen sind via Good Smile US ab sofort und bis einschließlich zum 10. Dezember 2020 möglich. Der Bayonetta-Nendoroid schlägt 69,99 US-Dollar zu Buche.

Mit Lollipop und Schießeisen

Nendoroid-typisch kommt natürlich auch unsere liebste Kampfhexe mit allerlei Individualisierungsmöglichkeiten. Euch stehen diverse Gesichtsausdrücke, Arm-, Bein-, und Handpartien zur Verfügung, um Bayonetta in ikonischen Posen verharren zu lassen. Unter den weiteren Accessoires befinden sich etwa bunte Kampfeffekte, ein „Bloody Rose“-Lollipop, Schmetterlingsflügel und natürlich auch ihre treuen „Scarborough Fair“-Schießeisen.

















Diese gibt es bald – wie wir bereits berichteten – übrigens auch in Form von detailreichen Repliken. Aktuell noch bei First 4 Figures in Entwicklung befindlich, haben die imposanten Nachbauten noch kein Datum zur Vorbestellung.

Zuletzt widmete Good Smile Company unter anderem Hatsune Miku einen Nendoroid, die dafür in ein knuffiges Agumon-Kostüm schlüpfte. Und auch Iori Fuyusaka, eine Protagonistin aus 13 Sentinels: Aegis Rim freut sich über einen eigene Miniatur-Version.

Bayonetta erschien ursprünglich im Oktober 2009 für PlayStation 3 und Xbox 360. Das Stylish-Action-Spiel wurde 2017 für den PC portiert. Eine Switch-Portierung folgte im Februar 2018, während PlayStation-4- und Xbox-One-SpielerInnen im Februar 2020 mit einem Port bedacht wurden. Bayonetta 3 befindet sich derzeit in Entwicklung für Nintendo Switch. Kamt ihr noch nicht mit der schießwütigen Kampfhexe in Kontakt? Vielleicht helfen euch unsere Tests zu Bayonetta 1+2 für Nintendo Switch und Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle für PlayStation 4 dabei herauszufinden, ob die Titel etwas für euch sind.

via Siliconera, Bildmaterial: Good Smile Company, Sega, Nintendo