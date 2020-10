Super Mario Bros. 35 vermischt ab heute Jump’n Run mit Battle Royale

Nachdem Super Mario 3D All-Stars schon einen sprunghaften und äußerst erfolgreichen Start ins Geburtstagsjahr von Super Mario hinlegte, gehen die Feierlichkeiten heute mit Super Mario Bros. 35 weiter. Das Spielchen vermischt Jump’n Run mit Battle Royale und kann ab sofort von allen Nintendo-Switch-Online-Abonnenten gratis gespielt werden. Einen neuen Trailer seht ihr unten.

Ähnlich wie bei Super Mario 3D All-Stars gibt es auch im Falle von Super Mario Bros. 35 eine seltsame Vertriebsentscheidung. Das Spiel steht nämlich nur bis zum 31. März 2021 zur Verfügung. Danach verschwindet es für immer in den Archiven. Stand heute. Mal sehen, ob sich da eventuell noch etwas tut. Auch im Falle von Tetris 99 gibt es inzwischen ja eine Handelsversion*.

In Super Mario Bros. 35 starten alle SpielerInnen im selben Level mit identischem Zeitlimit. Aber aufgepasst: Wer z.B. einen Gumba besiegt, schickt diesen in die Level seiner Konkurrent:innen und gewinnt selbst zusätzliche Zeit. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt – und alle Spieler:innen können jederzeit zur Zielscheibe aller anderen werden. Um die Nase vorn zu haben, kommt es darauf an, unter vier Arten von Angriffsstrategien die jeweils richtige zu wählen und hilfreiche Items geschickt einzusetzen. Zudem sollte man sich möglichst oft für die Täglichen Aufgaben anmelden und am Spezialkampf teilnehmen.