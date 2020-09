Deutsche Verkaufscharts: Super Auftritt von Super Mario

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts legt Super Mario auch mit 35 Jahren noch einen super Auftritt hin. Die Sammlung Super Mario 3D All-Stars enthält Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Alles andere als aufwendig aufgemöbelt und zudem noch mit einem äußerst fragwürdigen Verkaufskonzept. Aber es steht zu vermuten, dass es so oder so für den ersten Platz in den dieswöchigen Nintendo-Switch-Charts gereicht hätte. Dahinter landet Animal Crossing: New Horizons.

Bei Amazon ist Super Mario 3D All-Stars*, dessen Handelsversion laut Nintendo nur bis Ende März produziert wird, derzeit tatsächlich ausverkauft. Bei Media Markt und Saturn werdet ihr aktuell noch fündig.

Nach den Erhebungen von GfK Entertainment legte Super Mario 3D All-Stars nach The Last of Us Part II und Animal Crossing: New Horizons übrigens den drittbesten physischen Verkaufsstart in Deutschland in diesem Jahr hin. Mehr als eine Randnotiz.

In den PS4- und Xbox-One-Charts ist wenig los. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 steht in beiden Rankings an der Spitze, jeweils vor Marvel’s Avengers. In den PS4-Charts steigen dazu eFootball PES 2021 Season Update und WWE 2K Battlegrounds auf den Rängen 3 und 6 ein. In den Xbox-One-Charts stürmen die Fußballer und Wrestler auf die Ränge 3 und 4. Auf dem PC überlässt der Microsoft Flight Simulator (jetzt Rang 3) das Feld wieder Die Sims 4. Rang 2 holt sich Crusader Kings III.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Super Mario 3D All-Stars, Nintendo