So sieht die Smartphone-Umsetzung von Ys VIII aus

Schon länger ist bekannt, dass Ys VIII: Lacrimosa of Dana auch eine Umsetzung für Mobil-Geräte erhalten soll. Diese soll als Ys VIII Mobile erscheinen und wird von Linekong Entertainment Technology erstellt. Auf der Tokyo Game Show 2020 Online zeigte man nun, wie das Action-RPG auf Smartphones aussehen wird.

Neben einem Trailer war im Livestream, den ihr unten in voller Länge findet, auch einiges an Gameplay-Material mit dabei. Dabei sehen wir unter anderem Rucol, einen neuen Charakter für die Smartphone-Umsetzung. Diese Banditin ist zehn Jahre alt und stürzt sich mit einer Axt in den Kampf. An ihrer Hüfte ist ein seltsamer Hase befestigt. Sie ist weinerlich und verwöhnt.

Schiffbrüchiger gestrandet

In Ys VIII spielt ihr Adol, einen Schiffbrüchigen, der zusammen mit seiner Mannschaft auf einer verfluchten Insel landet. Um zu überleben, errichten die Gestrandeten ein Dorf, um es mit den einheimischen Bestien aufzunehmen und die örtlichen Ruinen der Insel zu erforschen. Adol träumt zudem von einer mysteriösen Frau mit blauen Haaren, die auf den Namen Dana hört.

Ys VIII Mobile soll weltweit für iOS und Android erscheinen.

TGS 2020: Ys VIII Mobile im Livestream

12:40 – Trailer

33:36 – Umgebungen, Charaktere, Gameplay, Cutscenes

42:03 – Rucol

via Gematsu, Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, Linekong Entertainment Technology / Falcom