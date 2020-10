Xbox Series X: Diese 30 Games sind zum Launch für Xbox Series optimiert

Manche glauben ja, das Launch-Line-up zum Start der Next-Generation ist überbewertet und gar nicht so wichtig. Trotzdem wird es immer wieder zitiert. Viele dürften sich wohl einig sein, dass sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5 die ganz großen Exklusivkracher zum Start fehlen.

Weil der Videospielfan es aber trotzdem übersichtlich und gut geordnet mag, hat Microsoft nun eine Liste der Spiele veröffentlicht, die zum Launch für Xbox Series X optimiert sind. Nicht zu verwechseln mit dem Launch-Line-up. Denn es sind natürlich auch zahlreiche Spiele enthalten, die eigentlich schon veröffentlicht wurden.

Aber sie wurden für den Start auf Xbox Series X optimiert und ihr müsst dank Smart Delivery nichts tun, außer euer Spiel in die Xbox Series X einlegen, um davon zu profitieren. Es ist also nicht dasselbe Spiel, sondern ein besseres. Und es steht zum Launch der Konsole zur Verfügung. Es ist ja auch nicht das Launch-Line-up, sondern die Liste der Spiele, die zum Launch optimiert sind.

20 der 30 neuen Titel für Xbox Series X und Xbox Series S unterstützen Smart Delivery und werden automatisch auf ihre bestmögliche Version für Deine neue Konsole aktualisiert. Hast Du beispielsweise Gears Tactics schon auf Xbox One gespielt, setzt Du Deinen Spielstand automatisch auf Xbox Series X mit optimierter Leistung fort, egal wann Du auf die neue Xbox upgradest. Neben den neuen Titeln, die für Xbox Series X|S optimiert wurden, stehen Dir außerdem zahlreiche abwärtskompatible Spiele aus vier Xbox-Generationen zur Verfügung.

Neben den nachfolgend genannten Spielen zum Launch verweist Microsoft auf weitere Spiele in der Vor- und Weihnachtszeit, darunter Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light, The Medium und natürlich Cyberpunk 2077.

Auch nicht schlecht: Viele der Spiele zum Start sind gleich im Xbox Game Pass enthalten. Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Diese 30 Games sind ab dem 10. November optimiert für Xbox Series:

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

