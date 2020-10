Power Your Dreams: Microsoft läutet die Kampagne für Xbox Series X ein

Während Sony PlayStation mit dem Slogan „Play Has No Limits“ den Fokus auf das Spielen legt, lenkt Microsoft die Aufmerksamkeit aufs Kräfteverhältnis. „Power Your Dreams“ klingt nach… Leistung für eure Träume. Xbox hat heute die „globale Kampagne“ gestartet und erster Dreh- und Angelpunkt ist ein Werbespot mit dem Oscar-nominierten Daniel Kaluuya mit Sound von Platin-Künstler Labyrinth.

Im aufwändig produzierten Launchtrailer „Us Dreamers“ begibt sich der für einen Oscar nominierte Schauspieler Daniel Kaluuya in die inspirierende Welt der Träume. Der aus Blockbustern wie Get Out oder Black Panther bekannte Darsteller zeigt Dir im Trailer spektakuläre Spielwelten sowie die Potenziale, die die nächste Xbox-Generation mit sich bringt. Musikalisch eingefasst wird der Spot mit dem Stück „No Ordinary“ von Labrinth.

Xbox Series X erscheint weltweit am 10. November. Zum Line-up für den Launch gesellte sich heute auch The Medium. Dank Abwärtskompatibilität kann Microsoft aber mit tausenden Spielen werben, welche dank besserer Hardware auch eine bessere Performance aufweisen sollen.

Bildmaterial: Microsoft