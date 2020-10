Good Smile Company widmet Crash Bandicoot einen eigenen Nendoroid

Unser liebster Beuteldachs ist gerade wieder in aller Munde. Immerhin hüpft er nach langer Auszeit mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time wieder wild über unsere Bildschirme und durch Raum und Zeit. Grund genug für Good Smile Company, dem sympathischen Wirbelwind einen neuen Nendoroid zu widmen. Crash ist in seiner Miniaturform ab sofort und bis einschließlich 23. Dezember 2020 via „Good Smile“-Online-Store vorbestellbar. Alternativ findet ihr Nendo-Crash auch bei Amazon Japan* und Play-Asia*. Die Auslieferung soll dann im Juli 2021 erfolgen.

Wie üblich kommt auch dieser Nendoroid dabei mit allerhand Möglichkeiten zur Individualisierung daher. Mit inbegriffen sind etwa alternative Gesichtsausdrücke, Arme und Beine. Aber auch eine zusätzliche Zunge ermöglicht die gewohnt albernen Grimassen des wendigen Helden. Und wo Crash ist, darf natürlich auch sein treuer Gefährte Aku Aku nicht fehlen.

Zuletzt widmete Good Smile Company unter anderem der taffen Kult-Hexe Bayonetta einen Nedoroid. Aber auch Hatsune Miku, die dafür in ein knuffiges Agumon-Kostüm schlüpfte, wurde bedacht. Ferner freut sich auch Iori Fuyusaka, eine Protagonistin aus 13 Sentinels: Aegis Rim, über eine eigene Miniatur-Version.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Unser Test zum neuen Betteldachs-Abenteuer steht übrigens in den Startlöchern – ihr dürft gespannt sein!

Bildmaterial: Good Smile Company