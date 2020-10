Ghostrunner erhält Gratis-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series

Kürzlich erst wurde Ghostrunner für Nintendo Switch angekündigt, nun bestätigten All In! Games und 505 Games auch die obligatorische Next-Gen-Version. Natürlich wird Ghostrunner auch auf PlayStation 5 und Xbox Series spielbar sein, so wie fast alle Spiele. Aber Ghostrunner erhält explizit auch ein Next-Gen-Upgrade. Für KäuferInnen der Xbox-One- und PS4-Version wird das Upgrade, das 2021 erscheinen soll, natürlich kostenlos sein.

Die Version der aktuellen Generation erscheint bereits am 27. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One sowie PCs via Steam, Epic Games Store und GOG. Wer aktuell digital vorbestellt, erhält derzeit diese Rabatte und Boni:

1 besonderes Katana für alle Vorbesteller

1 weiteres exklusives Katana pro Store/Plattform

20 % Nachlass für PS+ Vorbestellung

20 % Nachlass bei allen PC-Vorbestellungen

10 % Nachlass bei allen Xbox-One-Vorbestellungen

Das First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil verspricht „AAA-Gameplay“.

Bildmaterial: Ghostrunner, 505 Games, One More Level