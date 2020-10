Streets of Kamurocho: Sega vereint zum 60. Jubiläum Yakuza und Streets of Rage

Bei Sega wird derzeit ausgiebig das 60-jährige Jubiläum gefeiert. Das bedeutet aber nicht, dass ausschließlich in den Sega-Büros Sektkorken knallen. Auch SpielerInnen werden zum runden Geburtstag des Unternehmens bedacht. Unter anderem spendierte man etwa dem Game Gear im Zuge dieses Anlasses eine Reanimation im Micro-Format.

Via Steam folgt nun eine Reihe kleiner Spiele, die es sich zum Teil zur Aufgabe machen, bekannte Sega-Marken miteinander zu verschmelzen. Bislang umfasst die Reihe folgende Titel:

Armor of Heroes

Endless Zone

Golden Axed: A Canceled Prototype

Streets of Kamurocho

Yakuza trifft auf Streets of Rage und mehr

Mit dem heutigen 15. Oktober werden SpielerInnen die Möglichkeit haben, jeden Tag bis zum einschließlich 18. Oktober ein neues Spiel herunterzuladen. Den Anfang macht dabei Armor of Heroes, eine „The Eccentric Ape“-Version der „Company of Heroes„-Serie. Bis zu vier SpielerInnen haben hier die Möglichkeit in den virtuellen Panzer zu steigen um gemeinsam oder gegen den Computer in verschiedenen Modi zu spielen.

Am 16. Oktober folgt Endless Zone. Ein weiteres „The Eccentric Ape“-Spiel, welches das Gameplay von Fantasy Zone und Opbot der „Endless„-Serie zusammenführt.

Der 17. Oktober bringt einen Zusammenschluss zweier Marken, der naheliegender nicht sein könnte. Mit Streets of Kamurocho vereinen die Empty Clip Studios Streets of Rage und Yakuza. Im Kern handelt es sich um Streets of Rage 2, bei dem das Geschehen jedoch ins ikonische Kamurocho verlagert wird. SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Yakuza-Protagonist Kazuma Kiryu und seinen Dauerrivalen Goro Majima, um sich durch Horden von Yakuza und Straßenschläger zu prügeln. Die perfekte Kombo, oder?

Am 18. Oktober kann dann noch Golden Axed: A Canceled Prototype heruntergeladen werden. Dieses war seinerzeit als 2.5D-Reboot der Serie angedacht, wurde jedoch vorzeitig eingestampft, als der Entwickler „Sega Studios Australia“ seine Pforten schließen musste. The Eccentric Ape und Sega präsentieren nun den Prototypen dieses Projekts.

Etwas für euch dabei? Alle Titel können bis zum einschließlich 19. Oktober 2020 heruntergeladen werden. Danach dürften die Spiele den Store wieder verlassen. Beeilt euch also mit dem Download.

via Siliconera, Bildmaterial: SEGA