Bandai Namco kündigt My Hero Academia: Ultra Impact für Mobilgeräte an

Im Rahmen der neuen „Weekly Jump“-Ausgabe kündigte Bandai Namco My Hero Academia: Ultra Impact für iOS- und Android-Geräte an. Das „explosive Helden-Kampf-RPG“ soll 2021 in Japan als Free-to-play-Titel erscheinen, in dem In-App-Käufe möglich sind.

„Ultra Impact“ soll euch eure liebsten Helden trainieren und gegen andere antreten lassen. SpielerInnen dürfen ferner mit einer Vielzahl an Illustrationen rechnen. Bilder zum Titel gibt es abseits des „Weekly Jump“-Artikels noch nicht.

Ein geschlossener Beta-Test ist für Android im Vorfeld der Veröffentlichung geplant. Registrierungen werden über die offizielle Webseite möglich sein, sobald diese online geht. Ein offizieller Twitter-Auftritt soll ferner über @heroaca_ui verfügbar werden.

In My Hero One’s Justice 2 wird fleißig weitergekämpft

Auf Konsolen und PCs wird indes im Heldenprügler My Hero One’s Justice 2 fleißig weitergekämpft. Hier kündigte man kürzlich den Neuzugang Itsuka Kendo an. Zuletzt gesellten sich der professionelle Held Hawks und die Technik-vernarrte Mei Hatsume zur Kämpferriege. Außerdem berichteten wir vor einiger Zeit über das Update zu Version 1.05, welches dem Titel neben kleineren Anpassungen eine englische Sprachausgabe bescherte.

Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, in den Ring zu steigen und euch mit den Helden und Schurken des »My Hero Academia«-Universums zu messen, empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero Academia, Bones