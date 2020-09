Balan Wonderworld entführt euch am 26. März in eine magische Welt

Wie im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct Mini seitens Publisher Square Enix und Entwickler Arzest bekannt wurde, erscheint der Actiontitel Balan Wonderworld am 26. März 2021 für Nintendo Switch. Doch dies bleibt nicht die einzige Releaseplattform, so erscheint das Spiel auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PCs am gleichen Tag.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpft der Spieler in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, um die dort lebenden Menschen wieder glücklich zu machen. Doch nicht nur die Menschen, auch ihr eigenes Herz müssen sie wieder ins Gleichgewicht bringen.

Über 80 Kostüme geben nicht nur ein frisches Aussehen, sondern auch spezielle Fähigkeiten. So können Gegner besiegt werden, man läuft durch die Luft oder hält die Zeit an. Auch die Musik spielt eine wichtige Rolle. Insgesamt erwarten uns zwölf unterschiedliche Geschichten, wobei jede ihre ganz eigenen Merkmale aufweisen soll.

Ein Sonic-Klassentreffen

Der 3D-Action-Plattformer entsteht unter der Leitung von Yuji Naka und Naoto Ohshima. Naka, der ehemalige Leiter des originalen Sonic-Teams, ist seit Januar 2019 bei Square Enix beschäftigt. Ohshima ist der Charakter-Designer von Sonic und seinen Freunden. Ein richtiges Sonic-Klassentreffen bei Square Enix also. Die erste Zusammenarbeit der zwei Sonic-Veteranen nach 20 Jahren.

Bildmaterial: Balan Wonderworld, Square Enix, Arzest