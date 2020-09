Rune Factory 5 zeigt große Sprünge zum Vorgänger

Nachdem es lange um das Farming-Sim-RPG Rune Factory 5 ruhig war, haben die Verantwortlichen von XSEED Games und Marvelous nun im Rahmen der Nintendo Direct Mini bekannt gegeben, dass Rune Factory 5 im Frühjahr 2021 in Japan erscheinen wird. Im Westen soll die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch im Jahr 2021 erfolgen.

In Rune Factory 5 hat der männliche oder auch weibliche Protagonist sein Gedächtnis verloren und landet in einer fremden Stadt, die mitten in der Natur gelegen ist. Dort schließt dieser sich spontan einer Gruppe ordnungshütender Waldläufer an und sein Leben nimmt einen neuen Lauf. Zu seinen Aufgaben zählt es, Land zu bestellen, das Grenzland zu verteidigen oder im Fluss zu angeln.

Neue Features für Rune Factory 5

Zudem könnt ihr euch mit Stadtbewohnern verbünden, um mächtige Komboattacken zu entfesseln, mit denen ihr gegnerische Monster besiegen könnt. Die Monster können auch gezähmt werden, wenn ihr es zu eurer Riege zählen wollt. Natürlich könnt ihr wie in anderen Teilen Freunde und eure große Liebe finden.

Es wurden zudem „weitere neue Features“ versprochen, allerdings wurde während der Präsentation nicht näher auf diese eingegangen. Wir dürfen also gespannt sein, ob wir nun in kürzeren Abständen von dem Titel hören werden.

Bildmaterial: Rune Factory 5, Marvelous, XSEED