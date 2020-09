Pokémon Home und Pokémon GO verbinden sich noch in diesem Jahr

Beim heutigen Pokémon Direct gab es auch Neuigkeiten zur lange geplanten Konnektivität von Pokémon Home und Pokémon GO. Die wurde von Niantic und The Pokémon Company schon zur Veröffentlichung von Pokémon Home in Aussicht gestellt, aber bisher nicht realisiert.

Bis Ende des Jahres soll eine Verbindung der beiden Programme möglich sein.

Durch diese Verbindung werden Trainer in der Lage sein, in Pokémon GO gefangene Pokémon nach Pokémon Home zu schicken. Von dort aus können manche dieser Pokémon auf Pokémon Schwert oder Pokémon Schild übertragen werden.

„Einige besondere Pokémon können nicht aus Pokémon GO auf Pokémon Home übertragen werden“, heißt es allerdings. Und: „Pokémon, die aus Pokémon GO auf Pokémon Home übertragen wurden, können nicht mehr nach Pokémon GO zurückgeschickt werden.“ Weiterhin:

Um bestimmte Pokémon, die in Pokémon GO gefangen und dann auf Pokémon Home übertragen wurden, nach Pokémon Schwert oder Pokémon Schild zu schicken, muss das Pokémon entweder im Pokédex dieses Spiels registriert oder in diesem Spiel mindestens ein Mal erhalten worden sein.

Das „neue Zuhause“ für eure Pokémon ist für Nintendo Switch, iOS- und Android-Geräte kostenlos erhältlich. Wer die App kostenlos nutzt, ist allerdings eingeschränkt in Funktionen und Umfang. Das kostenpflichtige Abo-Modell bietet weitere Annehmlichkeiten und Features. Die Grundfunktionen von Pokémon Home sind das Sammeln, Übertragen und Tauschen von Pokémon. Das funktioniert natürlich nur mit kompatiblen Spielen.

Bildmaterial: Pokémon Home, The Pokémon Company, Nintendo